Похитили напарника, чтобы получить миллион

Следственным комитетом по результатам спецмероприятий, проведенных совместно с ФСБ, возбуждено уголовное дело в отношении троих уроженцев Северо-Кавказского региона, подозреваемых в похищении человека группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия из корыстных побуждений, а также в вымогательстве в крупном размере группой лиц по предварительному сговору с применением насилия.

Следствием установлено, что трое мужчин, прибывших не так давно в Ялту из Чеченской Республики, решили с целью вымогательства похитить местного жителя, с которым совместно работали на одном из строительных объектов города. Им стало известно, что напарнику за работу была перечислена крупная сумма. Сообщники прибыли к дому жертвы, расположенному в Алупке, насильно усадили в машину и вывезли в лес недалеко от поселка Голубой Залив, избили похищенного, требуя за освобождение 1 миллион рублей.

Потерпевшему удалось сбежать.

Друг пострадавшего 23 июня встретился с вымогателями на автовокзале Ялты, где передал им часть суммы, получив взамен паспорт и мобильный телефон товарища. После этого злоумышленники были задержаны сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и Севастополю. В настоящее время следствие готовится предъявить им обвинение и выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также иные лица, пострадавшие от противоправной деятельности этих мужчин на территории Ялты, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю.