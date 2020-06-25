Парикмахерские не спасли показатели экономики за май

Крымстат предоставил статистические данные хозяйственной деятельности севастопольских предприятий, а также социально-экономические показатели за май 2020 года.

По данным управления статистики, показатели промышленного производства города продолжали снижаться. Индекс промышленного производства в мае 2020 года по отношению к апрелю составил 60%, а к маю 2019-го — 85%.

За первое полугодие текущего года на территории Севастополя за счет собственных и заемных средств введено в эксплуатацию 1023 жилых здания. Населением построено 1014 домов, в том числе в сельской местности — 59 жилых зданий.

При этом объем выполненных в строительстве работ более чем наполовину меньше, чем за соответствующий период предыдущего года.

Услугами пассажирского транспорта в мае воспользовались на 30% людей меньше, чем годом ранее. За этот период автомобильным транспортом перевезено на 47,5% грузов меньше, чем в мае прошлого года.

По предварительным данным, в мае населению было оказано на 12% платных услуг больше, чем в предыдущем месяце, но на 20% меньше по отношению к маю 2019 года. Из всего спектра услуг наиболее востребованными оказались бытовые услуги — 36%: ремонт и строительство жилья, парикмахерские услуги, техобслуживание и ремонт транспортных средств. Напомним, что из-за коронавируса в Севастополе в апреле был объявлен режим самоизоляции и запрещена работа заведений общественного питания и сферы услуг. В мае парикмахерским разрешили открыться.

Потребительские цены в мае по отношению к предыдущему месяцу незначительно подросли. За этот период в городе стали производить меньше кондитерских и хлебобулочных изделий недлительного хранения и минеральной природной питьевой воды. Возросло производство копченых колбас, мороженой рыбы и рыбных консервов.

Оборот ресторанов, кафе, баров и столовых снизился на 13% по отношению к показателям первого квартала 2019 года.

Среднемесячная заработная плата в апреле составила почти 33 тысячи рублей, а у работников бюджетной сферы —36,5 тысячи.