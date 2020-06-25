На набережной в Балаклаве установят шлагбаум

Решение установить на набережной Назукина в Балаклаве регулируемый шлагбаум принято на заседании правительства Севастополя 25 июня.

Как оказалось, шлагбаум нужен для обеспечения безопасности движения на территории, объявленной пешеходной зоной. Граждане жалуются, что в конце улицы Калича, где имеется съезд на набережную Назукина, постоянно ездят машины, не уступая дорогу пешеходам.

Навести порядок и установить шлагбаум поручили ГБУ «Парки и скверы», которому выделено финансирование на эти цели, сообщила замгубернатора Мария Литовко.

Правда, другой замгубернатора Владимир Базаров напомнил, что в обозначенной зоне имеется съезд к жилым домам, и установка шлагбаума потребует введения пропускной системы для заезда резидентов.

Проработку этого вопроса, а также организацию разъяснительной работы решили поручить Балаклавскому муниципалитету, с ремаркой: «Чтобы потом не было недовольных».