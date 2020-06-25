На детей в июле выплатят по 10 тысяч рублей

Президент России 23 июня подписал Указ «О единовременной выплате семьям, имеющим детей», которым постановил выплатить в июле по 10 тысяч рублей семьям, имеющим детей в возрасте от рождения до 16 лет.

«В общей сложности этой мерой могут воспользоваться российские семьи, в которых растет около 28 млн детей», — пояснил президент во время телеобращения к гражданам страны 23 июня.

Новая выплата будет произведена в дополнение к выплатам, полагающимся по Указу президента от 7 апреля 2020 г. №249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей».

По 10 тысяч рублей на каждого ребенка получат в июле граждане Российской Федерации, проживающие на ее территории и являющиеся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство Российской Федерации.

Выплата не будет учитываться в составе доходов семей при предоставлении иных мер социальной поддержки.

Гражданам, уже оформившим выплаты на детей до 3 лет (по 5000 за апрель, май и июнь) или с 3-х до 16 лет (10 тысяч за июнь), новых заявлений подавать не нужно. Новую выплату назначат на основании ранее поданных заявлений.

Родители, которые еще не успели оформить пособия, должны будут подать заявление до 1 октября. Им выплатят пособия за июнь-июль единой суммой.

Как разъяснили в Минфине, июньскую выплату смогут получить все дети с рождения до 16 лет, а не с трех до 16 лет, как было предусмотрено с июньской выплатой. Пособия начнут перечислять с 1 июля.

На сайте Госуслуг дано разъяснение, что выплата положена всем детям, рожденным в период с 11.05.2004 по 30.06.2020.

Обратите внимание! Родителям (опекунам), у которых свидетельства о рождении детей были выданы НЕ на территории РФ, заявления необходимо подавать лично в любое отделение МФЦ или клиентскую службу Пенсионного фонда.