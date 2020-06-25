Купила кроссовки через интернет у мошенника

В дежурную часть ОМВД России по Нахимовскому району обратилась 35-летняя жительница Севастополя с заявлением, что неизвестный обманным путем завладел ее деньгами.

Заявительница решила приобрести несколько пар кроссовок по объявлению, размещенному в одной из социальных сетей. Во время переписки с продавцом она оплатила покупку переводом на банковскую карту 4,7 тысячи рублей, но в установленное время товар не получила. Когда неоднократные попытки самостоятельно вернуть деньги не увенчались успехом, обманутая покупательница обратилась в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОП №1 «Северное» установили личность подозреваемого и задержали его. Злоумышленником оказался 22-летний житель Алушты.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.