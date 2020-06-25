Из Ханты-Мансийска в Крым и Сочи лететь никто не хочет

«Ямал» и «Ютэйр» отменили прямые рейсы из Ханты-Мансийска в Симферополь и Сочи из-за падения спроса. В настоящее время прямых рейсов между данными городами нет, их открытие под вопросом, уточнили ТАСС в справочной местного аэропорта.

«Обе авиакомпании («Ямал» и «Ютэйр» – прим. ТАСС) заявили, что, ... зафиксировав снижение спроса, они отменили полеты из Ханты-Мансийска в Симферополь и Сочи. Вместе с тем, компания «Ютэйр» с 1 июля 2020 года открывает прямые рейсы по маршруту Ханты-Мансийск – Краснодар и Ханты-Мансийск – Анапа, на которые, по мнению компании, сохраняется устойчивый спрос», — сообщила губернатор Югры Наталья Комарова, отвечая на вопросы жителей в прямом эфире в Instagram.

В справочной международного аэропорта Ханты-Мансийска ТАСС сообщили, что в настоящее время прямых рейсов из столицы Югры в Симферополь и Сочи нет. «На Сочи нет рейсов и не будет, в Симферополь тоже нет рейсов, их открытие под вопросом», — сказал собеседник агентства.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в ХМАО за сутки возросло на 319 и составило 7542. Регион занимает девятое место в стране по количеству инфицированных. С начала вспышки заболевания здесь вылечились 3687 заразившихся — 48,9%, умерли 38 человек. Больше всего случаев заражения выявлено в Сургуте (1836), Сургутском районе (1271) и Нижневартовске (859). В округе действует режим самоизоляции, пока он продлен до 1 июля.