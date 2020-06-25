Границы охранных зон утверждены на Александровской батарее

Как сообщила и.о. начальника управления охраны объектов культурного наследия Севастополя Ирина Масликова, речь идет об установке трех зон охраны.

Принятое постановление также устанавливает режимы использования земель и требования градостроительного регламента.

Так, в восточной части Александровского мыса будет действовать ограничение максимальной высоты объектов капитального строительства – 8,5 метров, а также нестационарных торговых объектов – 2,5 метра.

В северо-западной части мыса объявлена зона охраняемого ландшафта, там введен запрет на возведение объектов капитального строительства.

В западной части мыса максимальное ограничение по высоте для объектов строительства составит 6 метров.

И.Масликова подчеркнула, что в настоящее время нарушений этих правил на мысе нет.

— В настоящее время в работе Севнаследия находится более 200 объектов культурного наследия, где планируется установить около 100 зон охраны, — доложила И.Масликова.