Довыборы в Нахимовский совет назначены

В Севастополе объявлены дополнительные выборы депутатов совета Нахимовского муниципального образования. Информация об этом размещена на сайте севастопольской городской избирательной комиссии, с указанием даты голосования — 13 сентября.

Уже появился первый кандидат: 39-летняя помощник депутата Наталья Разина идет на выборы самовыдвижением.

Как минимум еще два кандидата на эти выборы уже известны. Это победители праймериз «Единой России»: предприниматель Максим Мандрицкий (24 года) и бизнессмен Роман Толстопятов (38 лет).

В Нахимовский совет будут довыбирать двух депутатов, вместо ставших депутатами Законодательного собрания Севастополя Михаила Брицына и Вячеслава Камзолова.

На досрочные выборы губернатора Севастополя пока заявились семеро претендентов. А вот на дополнительные выборы депутата заксобрания по избирательному округу №2 пока никто документы в избирком не подавал.