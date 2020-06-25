Довыборы в Нахимовский совет назначены
В Севастополе объявлены дополнительные выборы депутатов совета Нахимовского муниципального образования. Информация об этом размещена на сайте севастопольской городской избирательной комиссии, с указанием даты голосования — 13 сентября.
Уже появился первый кандидат: 39-летняя помощник депутата Наталья Разина идет на выборы самовыдвижением.
Как минимум еще два кандидата на эти выборы уже известны. Это победители праймериз «Единой России»: предприниматель Максим Мандрицкий (24 года) и бизнессмен Роман Толстопятов (38 лет).
В Нахимовский совет будут довыбирать двух депутатов, вместо ставших депутатами Законодательного собрания Севастополя Михаила Брицына и Вячеслава Камзолова.
На досрочные выборы губернатора Севастополя пока заявились семеро претендентов. А вот на дополнительные выборы депутата заксобрания по избирательному округу №2 пока никто документы в избирком не подавал.