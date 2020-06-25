Детский лагерь им.В.Комарова окончательно передали МВД

Два земельных участка, расположенные в пгт Санаторное, по улице Южная, распоряжением правительства Севастополя 25 июня передали из собственности города в федеральную собственность.

Как выяснилось, по данным адресам значится вторая часть многострадального севастопольского Детского оздоровительного лагеря им.Комарова, прежде принадлежавшего Севморзаводу.

Принятый документ фактически означает окончательную потерю лагеря для города.

Дабы скрасить горечь безвозвратной потери и осознание безысходности всей предыдущей борьбы депутатов Законодательного собрания, ветеранов завода и многочисленных общественников, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев примирительно сообщил о разговоре, который на днях состоялся у него с министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым. Министр пообещал, что после приведения лагеря в порядок вложением инвестиций МВД «интересы севастопольских ребятишек будут учтены при распределении путевок». Правда, соответствующее соглашение пока только планируется проработать.

— На земельных участках расположено недвижимое имущество, которое закреплено за федеральным казенным учреждением ФКУ «Загородный дом приемов «Русичи» МВД РФ, — сообщил директор департамента имущественных и земельных отношений Максим Левашов.

Напомним, что постановление о передаче недвижимого имущества Детского оздоровительного лагеря «Береговое», расположенного в Форосе (ДОЛ имени космонавта Владимира Комарова), из собственности Севастополя в собственность Российской Федерации было принято на заседании правительства Севастополя 20 апреля 2017 года. Вопреки возражениям депутатов Законодательного собрания и при нарушении процедуры голосования членов правительства. Последнее так и не удалось доказать из-за загадочной утраты аудиозаписи заседания.

3 июня 2020 года председатель постоянного комитета Законодательного собрания по градостроительству и земельным вопросам Вячеслав Горелов заявил журналистам, что ДОЛ имени В.Комарова городу никто и не собирается возвращать. Так что иллюзии на этот счет строить бессмысленно.