Заставят лить дожди над Симферополем

В ближайшее время по договоренности с Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в Симферополе будет базироваться единственное в своем роде воздушное судно, созданное для увеличения количества осадков в засушливых районах. Потенциально использование данного самолета позволит увеличить объем осадков из уже сформированных туч на 30 процентов, не нанося при этом никакого вреда экологии, сообщили в пресс-службе главы Республики Крым.

Обильные июньские дожди уже наполняют водохранилища Крыма. В Симферопольское, Партизанское и Аянское водохранилища на утро 22 июня за сутки поступило более 300 тысяч кубометров воды, что является рекордом суточной нормы поступления осадков за последние полгода.