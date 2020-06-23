Восьмой этап трассы «Таврида» построят за 9 млрд рублей

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры правительства Севастополя 22 июня заключил госконтракт с АО «ВАД» на строительство и реконструкцию 8-го участка трассы «Таврида».

Речь идет о заключительном участке автомобильной дороги «Керчь – Феодосия – Белогорск – Симферополь – Бахчисарай – Севастополь, до автодороги «Ялта – Севастополь». Проект осуществляется в рамках Федеральной целевой программы развития Республики Крым и Севастополя. Сумма контракта составила 8,939 млрд рублей, сообщила пресс-служба АО «ВАД».

Строительство 8-го этапа разделено на две очереди. Первая включает реконструкцию участка Севастополь – Инкерман: реконструкция транспортной развязки и существующего путепровода через улицу Нефтяная, железнодорожные пути, а также моста через реку Черная. Вторая очередь предусматривает строительство транспортной развязки в районе полигона ТБО с путепроводом тоннельного типа и транспортной развязкой «Ялтинское кольцо».

Общая протяженность четырехполосного участка составит шесть километров, с тремя транспортными развязками.

Согласно контракта, строительство 1-й очереди 8 этапа завершат до 1 декабря 2021 года. Полностью данный участок трассы «Таврида» сдут в 2023 году.

Участки трассы с первый по седьмой — от Керчи до Мекензиевых гор — «ВАД» обещает ввести в эксплуатацию к концу 2020 года.