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В Ялте появится музей военной техники под открытым небом

Рябов Михаил

По инициативе главы администрации города прорабатываются вопросы по размещению музея военной техники возле мемориала на Холме Славы.

Данное направление интересно всем: и молодежи, и детям, и взрослым. Тем более, что технику можно будет потрогать, а где-то и залезть на экспонаты, сообщила пресс-служба администрации Ялты. Площадь используют для размещения максимального количества техники, при этом, будут сохранены все зеленые насаждения.

Сроки реализации проекта пока обозначить сложно, однако уже проведены переговоры с Министерством обороны России, а также с различными тематическими музеями и сообществами. Они подтвердили готовность поддержать ялтинский музей военной техники, в том числе интерес к проекту проявили представители администрации Калуги, Смоленска и Брянска. Готовность помочь с экспонатами выразил и президент клуба «Ночные волки» Александр Залдастанов (Хирург).

Предполагается, что на Холме Славы на 30-метровой флагштоке будет установлено одно из самых больших Знамен Победы в России 5х15 метров. Оно будет подсвечено прожекторами и его будет видно со всех точек города.