В Ялте появится музей военной техники под открытым небом

Данное направление интересно всем: и молодежи, и детям, и взрослым. Тем более, что технику можно будет потрогать, а где-то и залезть на экспонаты, сообщила пресс-служба администрации Ялты. Площадь используют для размещения максимального количества техники, при этом, будут сохранены все зеленые насаждения.

Сроки реализации проекта пока обозначить сложно, однако уже проведены переговоры с Министерством обороны России, а также с различными тематическими музеями и сообществами. Они подтвердили готовность поддержать ялтинский музей военной техники, в том числе интерес к проекту проявили представители администрации Калуги, Смоленска и Брянска. Готовность помочь с экспонатами выразил и президент клуба «Ночные волки» Александр Залдастанов (Хирург).

Предполагается, что на Холме Славы на 30-метровой флагштоке будет установлено одно из самых больших Знамен Победы в России 5х15 метров. Оно будет подсвечено прожекторами и его будет видно со всех точек города.