Собираешься в санаторий — собери три справки

Крымские санатории с 1 июля планируют распахнуть двери для отдыхающих. Однако в условиях сохранения риска распространения covid-19 прием гостей в эти оздоровительные учреждения будет производиться при наличии трех справок, определенных Роспотребнадзором.

Готовь сани летом

Наташа Ч. оплатила путевки в санаторий, расположенный на Южном берегу Крыма, еще зимой. Она мечтала провести отпуск с семьей... Но внезапно нагрянувшая пандемия коронавирусной инфекции грозилась сорвать планы на заслуженный отдых.

К середине июня стало понятно, что море, солнце и горы пока не отменяют, хотя крымские санатории в целях безопасности будут принимать гостей на особых условиях. Каждый отдыхающий для помещения в оздоровительно-лечебное учреждение должен собрать и предъявить три справки:

— отрицательный тест на covid-19, полученный не позднее двух суток до даты въезда в санаторий;

— справку о санэпидокружении, указывающую об отсутствии контакта с вероятными больными в срок не менее 14 дней до даты посещения места отдыха;

— санаторно-курортную карту с выпиской из истории болезни.

Наличие перечисленных документов обязательно для всех, желающих отдохнуть, включая детей.

Как это сделать?

На данный момент в Севастополе гемотест на коронавирус можно сделать во многих частных клиниках. Диапазон цен на услугу от 1,5 до 3 тысяч рублей, срок исполнения — три дня. Никаких проблем. Единственно, нужно правильно рассчитать день сдачи теста, чтобы его результаты были готовы не позднее 48 часов до момента вселения в санаторий.

Второй шаг — получение санаторно-курортной карты и справки о санэпидокружении. Для этого нужно записаться к участковому врачу...

Несколько дней Наташа Ч. безуспешно пыталась записаться к участковому через единую систему идентификации и аутентификации (гос­ус­лу­ги) — талонов не было. После она звонила в регистратуру больницы в попытке попасть на прием к доктору — номер был занят. Помогла удача. Однажды ей ответили, не очень вежливо, но три заветных талончика были получены.

В результате встретиться с участковым терапевтом оказалось проще, чем предполагалось. На приеме доктор дал направления на анализы: ФЛЮ, кардиограмма сердца, визит к гинекологу. Сообщив, что когда результаты будут готовы, он готов принять клиентов в любой свой рабочий день без очереди.

Чтобы выдать справку об отсутствии контактов с вероятными больными covid-19, участковый врач просматривает на компьютере списки лиц, лечившихся от коронавирусной инфекции в больнице, а также всех с ними контактировавших. Если вас там нет, то вы получите оба документа на втором приеме.

Санаторий оздоровительный особого режима

А пока мы готовим справки, санатории готовятся к приему отдыхающих. По словам работника лечебно-оздоровительного учреждения Светланы Б., список необходимых документов для заселения в санаторий, предписанный Роспотребнадзором, незыблем и обсуждению не подлежит. В любом случае людям, приезжающим в Крым с материка, эти документы также понадобятся для свободного передвижения по полуострову.

В новых условиях отдыха в лечебно-оздоровительных учреждениях нас ожидают социальная дистанция, ношение масок в публичных местах, кроме парков, заселение в номера по одному человеку, за исключением семейных отдыхающих. Выход за территорию санатория возможен с использованием службы такси, с которой у учреждения заключен договор. Маршруты организованных экскурсий небольшими группами с соблюдением социальной дистанции при посадке в автобус уже прорабатываются. О развлечениях для отдыхающих думают аниматоры. Судя по информации, которой Светлана Б. поделилась с «Севастопольской газетой», все мероприятия будут корректироваться на месте, когда гости наконец-то соберутся. По ее словам, на сегодняшний день на июль – август места в санатории забронированы на 80%.

Каким на самом деле окажется отпуск на курорте после эпидемии — приятным или отдыхом особого режима, покажет время.