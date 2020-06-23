Салют перенесли на час позже

Правительство Севастополя опубликовало программу мероприятий перенесенного Дня Победы, который из-за пандемии коронавируса в этом году отмечают 24 июня. Салют, который всегда проводится в 22.00 в этот день начнется с часовым опозданием — в 23.00.

Мемориальная программа откроется в 9.00 в акватории Севастопольской бухты морской частью парада.

В 9.40 у Мемориальной стены в честь героической обороны Севастополя 1941-1942 гг. начнется церемония возложения венков и цветов к Вечному огню, а также к стелам городов-героев, в которой примут участие руководство города и Черноморского флота.

С 10.00 до 11.00 на центральном городском кольце пройдет наземный и воздушный Парады Победы, в котором будут задействованы образцы исторической колесной техники.

В 12.00 возле Дворца детства и юности состоится акция «Весть Победы». В небо будут выпущены живые голуби в честь мира, оплаченного ценой миллионов жизней. По всей стране после окончания Парада Победы одновременно в течение одной минуты раздается гудок всех транспортных средств.

С 12.00 по 18.00 в парке Победы, парке Учкуевка, парке им.А.Ахматовой, на площадке перед театром им.Луначарского, у ДК «Корабел», у БЦКД в Балаклаве будет проходить акция #Победныймарш. Военные оркестры, оркестры силовых ведомств, профессиональные и самодеятельные оркестры на открытых площадках сыграют «Прощание славянки», «Марш артиллеристов», «Марш Буденного», «Стальную эскадрилью», «Марш советских танкистов». В этих же локациях в рамках проект «Радость Победы» пройдет культурная реставрация городской атмосферы 9 мая 1945 года (воссоздание музыки, одежды того дня).

С 14.00 до 16.00 в Орлином пройдет пробег автоколонны военной техники и праздничный концерт, посвященный 75-й годовщине Победы.

В 16.00 на набережной Корнилова команда Севастопольского Офицерского Бала проведет танцевальную акцию «За Победу танцуй до победного!»

В 19.00 на площади Нахимова начнется праздничный концерт. Среди участников – Ансамбль песни и пляски ЧФ, Александр Маршал, Родион Газманов, Вика Цыганова, Денис Майданов, Илья Резник и детский ансамбль «Маленькая страна». Ведущий вечера – Дмитрий Дюжев.

В 22.50 — акция «Лучи Победы». За 10 минут до салюта в небе прожекторы зажгут лучи Победы.

Завершится концерт праздничным фейерверком и артиллерийским салютом в 23.00.