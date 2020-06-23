Общественники хотят благоустроить территорию легендарной батареи №19

Наш путь лежит по правому берегу Балаклавской бухты. У входа в военно-исторический музейный комплекс «Балаклава» всегда многолюдная очередь желающих посетить экспозицию периода «холодной войны». Но наш путь лежит дальше.

Мы едем, срезая повороты петляющей дороги, выше, к мысу, возвышающемуся над самым западным входом в Балаклавскую бухту. Остановившись, еще некоторое время идем пешком. Ну вот, мы на месте. Именно отсюда, с горы Мытылино (ее еще называют Мотыль) открывается потрясающая воображение морская панорама: вид на бухту и противоположный берег с расположенными там Генуэзскими башнями.

Однако наша цель — не пейзажи и красоты, а знаменитая батарея, которая прикрывала с моря южные рубежи Севастополя. Эта батарея известна под номером «девятнадцать» и по имени ее командира в период обороны Севастополя капитана Марка Драпушко. Именно здесь защитники города писали кровью героическую летопись Севастополя.

Ее называли «Мамаша»

Речь идет о четырехорудийной батарее, строительство которой началось еще в 1912 году. Планировалось, что батарея должна стать самым южным форпостом оборонительных сооружений города. Так оно и вышло.

К началу второй обороны города батарея Драпушко вошла в состав 3-го артдивизиона и была укомплектована четырьмя орудиями. Ее первые залпы в Великую Отечественную прогремели 6 ноября 1941 года. Тогда меткими выстрелами были уничтожены позиции немецких войск в районе нынешней Терновки. Интересно, что действия батарейцев уже на следующий день были отмечены благодарностью командования Севастопольского оборонительного района. После этого защитники города стали ласково называть батарею «Мамаша».

В ноябре 1941-го ситуация стала очень тяжелой — захватчики вышли на господствующие над Балаклавой высоты. Батарею Драпушко можно было расстрелять прямой наводкой, корректируя направление огоня визуально.

Каково же было сражаться батарейцам, находясь, что называется, под постоянным прицелом, под открытым артиллерийским огнем. Тем более что позиции батарейцев не только не имела зенитного прикрытия, но даже орудия не были прикрыты бронеколпаками. Против них немцы применяли тяжелые орудия и минометы, бомбили с самолетов.

Да что говорить, если и теперь, по прошествии стольких лет, склоны горы Мытылино усеяны осколками снарядов.

«Кентавр-1»

У фашистов имелась своя классификация наших артбатарей, где 19-я значилась как «Кентавр-1». И они не без оснований рассчитывали на скорое ее уничтожение. И как было выдержать тот шквал огня, который буквально обрушивался на людей и орудия?

Когда заканчивался очередной день, немцы были уверены, что назавтра батарея не откроет огонь. Однако за ночь бойцы умудрялись привести в порядок свои орудия и утром снова начинали очередной обстрел немецких позиций.

Теперь это невозможно представить, ведь речь идет не о латании дыр в заборе, а об орудиях со сложной механикой, элементами заряжания и наведения. Чтобы за ночь отремонтировать орудия в тех условиях, надо быть не просто героями, надо быть Мастерами.

Еще одно свидетельство героизма батарейцев — воспоминания командующего Приморской армией генерал-майора Ивана Петрова, датированные декабрем 1941 года. Отмечая, что именно «драпушкинцы» приняли на себя главный удар неприятеля на этом направлении, остановили наступление врага, военачальник, оценивая действия полка НКВД под командованием майора Рубцова во время декабрьского штурма в расположении Генуэзских башен, подчеркивал снайперскую стрельбу батареи Драпушко, поддерживающей своих товарищей. «...Было отчетливо видно, как рвутся снаряды вокруг башен, как страшен и точен их смертельный лет — это била по крепости батарея капитана Драпушко».

История не по книжкам

Каждый севастопольский мальчишка с детства увлечен военной историей. Все подростки предпринимают попытки забраться в полуразрушенные доты, дзоты. Где, как не там, можно реально отыскать старые гильзы, а если повезет, даже нестреляные патроны. И никакие уговоры взрослых не могут запретить пацанам спускаться в казематы и потерны заброшенных батарей. Это хорошо и плохо одновременно. Хорошо, учитывая их неподдельный, неформализованный интерес к теме, а стало быть, ее понимание (как правило, такие следопыты сами копаются в книжках, учат историю не по учебникам). Плохо, если осознавать, что эти свои исторические изыскания они проводят фактически в экстремальных условиях. Сегодняшнее состояние многих севастопольских батарей далеко от образцового, но батарее №19, кажется, наконец-то повезло.

Время везения началось после долгого периода забвения, когда казематы батареи из года в год заполнялись мусором и нечистотами. Настало время, когда сюда пришли общественники: вычистили потерны, расчистили территорию, устроили тропинки, разбили небольшую аллею Героев, с памятными знаками о погибших.

Сегодня территория батареи изменилась кардинально и, по словам директора автономной некоммерческой организации «Центр городских компетенций» Людмилы Борденюк, еще будет благоустраиваться. Пока речь идет о концептуальной проработке идеи.

— Готовим концепцию благоустройства территории батареи №19 капитана Драпушко — есть идеи, наработки, как развивать территорию и как в дальнейшем ухаживать за ней. Бесхозной памяти быть не должно! — уверена Л.Борденюк.

Полвека, как информация к размышлению

Время неумолимо. Оно перелистывает человеческие жизни, словно страницы огромной книги, читая которую, далеко не всегда помнишь начало, а иногда и суть повествования.

Зачастую просто не обойтись без того, чтобы не заглянуть на несколько десятков глав назад или вообще к началу. И если книгу читать вдумчиво, обязательно придешь к интересным для себя выводам. Например, о причинах возникновения войн. Задумывались ли вы о том, что войны случаются на земле с периодичностью примерно в пятьдесят лет, время, за которое вырастают два поколения. И если первое отчетливо знает об ужасах военного времени по рассказам родителей, то второе слышало эти рассказы опосредованно. Не говоря уже о поколениях последующих, воспринимающих войну скорее умозрительно: знамена, победы, ордена. Вот почему так важно не только показательно возлагать цветы к мемориалам, но и честно говорить о том, что и как происходило на самом деле. Напомним: со времени окончания Великой Отечественной минуло 75 лет.