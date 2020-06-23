О новом в Конституции

«За» или «Против»: За что будут голосовать севастопольцы в последнюю неделю июня.

Почти вся предстоящая неделя пройдет под знаком «Голосуй или...» В России с 25 июня по 1 июля 2020 года объявлены днями голосования за поправки в действующую редакцию главного документа страны, каноны которого (казалось до последнего времени) незыблемы. Что же хотят поменять в Конституции и почему это голосование нельзя называть референдумом?

Отметим для начала, что изменениям подвергнуты шесть глав Конституции — с третьей по восьмую (это разрешено Постановлением Конституционного суда РФ от 31 октября 1995 года — в порядке, предусмотренном для принятия федерального конституционного закона, поправки вступают в силу после их одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей субъектов Российской Федерации).

Первую главу — «Основы конституционного строя», куда входит описание таких понятий, как Россия, человек, народ, суверенитет, гражданство, устройство Российской Федерации, государственная власть, идеологическое многообразие и утверждение, что Россия — это светское государство, а Конституция — документ высшей юридической силы, не трогают. Как и вторую главу, где расписаны права и свободы человека и гражданина.

Девятая глава, которой также не коснутся изменения, носит название «Конституционные поправки и пересмотр Конституции». Тут разъяснено, кто именно имеет право вносить изменения в главный документ страны, а также — какова процедура закрепления таких изменений. Надо признать, здесь спотыкаются утверждения резко либерально настроенных граждан, уверенных, что Конституцию нельзя менять ни под каким соусом.

Хроника событий

15 января 2020 года: в послании Федеральному собранию Президент страны Владимир Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ «в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты». Глава государства подготовил такие поправки единым документом.

11 марта: после всех поступивших предложений о поправках, их обсуждения специальной рабочей группой Госдума приняла в окончательном, третьем чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации. Затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ.

14 марта: по итогам рассмотрения президентских поправок субъектами Совет Федерации принял постановление и направил его Президенту. В.Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля.

25 марта: В.Путин в телеобращении заявил, что голосование должно быть перенесено, ибо в стране (в общем, как и в мире) бушует коронавирус.

1 июня: В.Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля — бояться коронавируса надоело, и вот-вот подоспеет вакцина.

Что хотят изменить

Первый же вариант поправок (предложенный президентом) предполагал, что главой государства может быть избран гражданин РФ, достигший возраста 35 лет, проживающий в России не менее 25 лет, не имевший и не имеющий иностранного гражданства или вида на жительство. Требование 25-летнего ценза оседлости не касается жителей Крыма и Севастополя, в 2014 году вошедших в состав России по итогам референдума. Согласно действующей редакции основного закона, президентом может избираться 35-летний гражданин РФ, постоянно проживающий в России не менее 10 лет.

Из действующего ограничения на занятие поста президента «не более двух сроков подряд» убирается слово «подряд». Если поправки примут, президентом можно будет быть не более двух сроков вообще, действующая ранее уловка с перерывом в один срок и новым избранием не сработает. Но для В.Путина поправки предусматривают так называемое «обнуление» — законом оговорено, действующий президент может идти на новые выборы, если поправки в Конституцию приняты в течение срока исполнения его обязательств как главы государства (условия ограничения сроков президентства для него не действуют).

Требование об отсутствии иностранного гражданства или вида на жительство было предложено также закрепить в отношении глав регионов, членов Совета Федерации и депутатов Госдумы, членов правительства и руководителей других федеральных ведомств, судей.

Изменения в Конституцию предполагают право президента вносить в Совет Федерации представления о прекращении полномочий судей Конституционного и Верховного судов (КС и ВС). В настоящее время решение о прекращении полномочий членов КС может принять только сам суд, а полномочия судей ВС прекращаются либо в связи с истечением срока их пребывания в должности (шесть лет), либо досрочно по решению Высшей квалификационной коллегии судей.

Также глава государства наделяется правом не подписывать принятые обеими палатами парламента законы, если по его запросу КС признает их не соответствующими Конституции РФ. В настоящее время президент также может отклонить принятые парламентариями законы, но Госдума и Совфед могут преодолеть вето, повторно поддержав отклоненный закон квалифицированным большинством голосов (две трети депутатов и сенаторов соответственно).

Также было внесено положение о Государственном совете, состав которого формирует президент. К ведению совета будет отнесено определение основных направлений внутренней и внешней политики РФ, а также приоритетных направлений социально-экономического развития государства. Статус и полномочия Госсовета будут определяться специальным федеральным законом.

Государственная Дума, согласно предложенным изменениям, сможет не просто согласовывать, а утверждать кандидатуры премьер-министра и членов правительства, после чего они будут назначаться на должности президентом. При этом глава государства не может отклонить утвержденные Думой кандидатуры.

Руководителей федеральных органов власти, ведающих вопросами обороны, внутренних дел, безопасности, иностранных дел, чрезвычайных ситуаций, юстиции, предлагается назначать после консультаций с Совфедом. Кроме того, верхняя палата парламента получит право участвовать в консультациях по кандидатурам прокуроров регионов, прекращать по представлению главы государства полномочия судей КС, ВС, а также кассационных и апелляционных судов.

Состав Конституционного суда было предложено сократить с 19 до 11 судей. При этом КС передаются полномочия проверять по запросу президента принятые Госдумой законопроекты еще до их подписания главой государства.

После первого чтения в думский комитет по госстроительству и законодательству поступило 391, а в рабочую группу — более тысячи предложений о поправках в основной закон как от членов рабочей группы и законодателей, так и от отдельных граждан, политиков, общественных, научных и религиозных институтов, регионов. Например, об увеличении числа назначаемых Президентом РФ членов Совета Федерации — до 30 человек (ныне — до 10% общего числа сенаторов, то есть до 17 человек). При этом семь из них могут назначаться пожизненно — из числа бывших президентов РФ, а также граждан, «имеющих выдающиеся заслуги» перед страной.

И, к примеру, создание особых, не входящих в субъекты РФ «федеральных территорий», которые в силу своей специфики требуют управления из центра (это могли бы быть закрытые атомные города, космодром Восточный, озеро Байкал, говорят, что и некоторые территории Севастополя).

Среди других предложенных поправок — закрепление в Конституции положения об особой роли русского народа в создании российской государственности, включение понятия семьи как «союза мужчины и женщины», упоминание бога, предоставление Госдуме права прекращать полномочия членов Кабинета министров и другое.

Важно: президентский законопроект закрепляет приоритет российской Конституции над решениями межгосударственных органов, членами которых является РФ. Если и до этого российские суды не слишком-то обращали внимания на неудобные решения ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека), то сейчас это станет нормой, одобренной Конституцией. Осложнит это международные отношения или сделает Россию более независимой, сказать трудно.

Естественно, в основном законе предполагается зафиксировать ряд социальных обязательств государства. Это касается, в частности, гарантии минимального размера оплаты труда не менее величины прожиточного минимума, индексации социальных пособий и пенсий. Ведь «социалка», как известно, для наших чиновников — всегда на первом месте.

Одним пакетом

Несколько сотен поправок, одобренных рабочей группой, будут поданы на голосование одним законом. То есть в бюллетенях граждане увидят лишь один вопрос: «Поддерживаете ли вы внесение поправок в Конституцию России?»

Поправки в Конституцию вступят в силу со дня опубликования результатов общероссийского голосования, если их одобрят более половины участников этого плебисцита. Тогда президент издаст указ об официальном обнародовании обновленной Конституции РФ, с указанием даты вступления в силу соответствующих поправок.

Стоит вспомнить, что ранее президент отмечал: если все поданные в качестве поправок к Конституции предложения в основной закон не войдут, необходимо будет учесть их в других федеральных законах.

Не референдум — а голосование

Почему это так, узнать интересно, но ответ разочаровывает. Потому что под это голосование придумали отдельный закон. Тот же самый, который вносит поправки в Конституцию. То есть всеобщее голосование регулируется не законом о референдуме — а законом РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 №1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» — и по сути является новой самостоятельной формой волеизъявления граждан. Статья 2 п.7 говорит, что «граждане Российской Федерации участвуют в общероссийском голосовании на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании».

Референдум при этом регулируется федеральным законом от 28.06.2004 («О референдуме Российской Федерации») и определяется в нем как «форма прямого волеизъявления граждан Российской Федерации по наиболее важным вопросам государственного и местного значения в целях принятия решений, осуществляемого посредством голосования граждан Российской Федерации, обладающих правом на участие в референдуме».

То есть по смыслу и некоторым признакам всенародное голосование подпадает под определение и признаки референдума. Но полностью ему не соответствует. В законе о поправках к Конституции и в инструкции ЦИК о порядке проведения голосования нет многих норм, которые мы привыкли применять к народному волеизъявлению.

В законе о референдуме детально прописаны его финансовое обеспечение, сроки и требования к дате проведения, требования к формулировке вопроса, выносимого на референдум, ответственность за нарушения, правила участия журналистов и многое другое.

В двух документах, регламентирующих голосование 25 июня – 1 июля (это закон о поправках в Конституцию и Порядок общероссийского голосования, разработанный ЦИК), ничего подобного нет. Первый не содержит детального описания финансирования, порядка проведения голосования, правил проведения агитации и делегирует разработку порядка проведения голосования Центральной избирательной комиссии РФ. И в ЦИКе, комментируя, к примеру, пробел с внятными правилами агитации «за» и «против» в процессе предстоящего голосования, прямо заявили: «У нас свобода слова — что не запрещено, то разрешено».

Как это будет в Севастополе

В Севастополе будут работать 180 стационарных избирательных участков, еще три организуют в Первой горбольнице, военном госпитале и инфекционной больнице, в которой проходят лечение заразившиеся коронавирусом. Один участок планируется создать на корабле Черноморского флота, который на момент голосования будет находиться в походе. Около 17 тысяч человек изъявили желание проголосовать на участке не по месту прописки.

У всех входящих на участки будут измерять температуру и выдавать индивидуальные приборы для письма.

«Будут проводиться дезинфекция рук при входе и выходе, дезинфекция помещений, рабочих поверхностей, столов, кабин для голосования с определенной регулярностью. Каждый член комиссии и каждый пришедший голосовать получит перчатки и маски, будет предоставлена индивидуальная ручка, в том числе и для голосующих вне помещения», — сообщил журналистам председатель Севастопольской избирательной комиссии Сергей Даниленко.

Он же пообещал, что по предварительным заявлениям горожан возможен выезд членов горизбиркома прямо во дворы жилых домов: чтобы людям не пришлось напрягаться и куда-то ехать. По сути — будет реализована акция «Голосование в каждый двор».