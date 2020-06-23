Новых заболевших семеро

На утро 23 июня в Севастополе зарегистрировано семь новых случаев заболевания новой коронавируской инфекцией.

Среди заболевших — две медсестры Первой горбольницы — мать и дочь. Офтальмологическое и урологическое отделения больницы закрыты на карантин. Выписка и госпитализация пациентов в обоих отделениях приостановлены.

Два пациента контактировали с заболевшими недавно строителями. Еще трое — родственники молодого человека, приехавшего на днях из Челябинска.

Всего с начала года в Севастополе covid-19 выявлен у 214 человек, 166 выздоровело, три — умерло.