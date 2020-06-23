Двое подростков сорвались со скал в Омеге

Со скального обрыва в районе бухты Омега сорвались двое подростков и не могли самостоятельно выбраться на берег.

Происшествие случилось вечером 22 июня. Сигнал о нем поступил на пульт дежурного отряда Центра гражданской защиты Севастополя в 20.55.

К месту происшествия выдвинулась сотрудники поисково-спасательного подразделения. Подростков обнаружили и помогли выбраться на берег, одному из них пришлось накладывать на руку шину. В дальнейшем пострадавших передали медикам скорой помощи, сообщила сообщает пресс-служба ГКУ ЦГЗ Севастополя.