Бывшему чиновнику Севреестра грозит шесть лет тюрьмы за взятку

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении главного специалиста отдела надзора и контроля Управления государственной регистрации права и кадастра Севастополя. Чиновник обвиняется в получении должностным лицом взятки в значительном размере.

По версии следствия, в мае 2020 года главный специалист Севреестра на автомобильной парковке у торгового центра «Муссон» получил от своего коллеги, представляющего интересы жителя Севастополя, взятку в 50 тысяч рублей. За эту сумму он должен был принять решение об отказе в возбуждении дела о нарушениях, выявленных на земельном участке по Камышовскому шоссе.

После получения взятки чиновник был задержан.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено и направлено в суд, сообщает пресс-служба Следственного комитета. Обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы и крупный штраф.