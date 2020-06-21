Задержан предполагаемый серийный насильник

В Севастополе местный житель задержан по подозрению в серии половых преступлений против несовершеннолетних и женщин, совершенных с 2014 года, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

19 июня по подозрению в совершении полового преступления в отношении жительницы Балаклавы сотрудниками УМВД и Главного следственного управления был задержан житель Ленинского района 1975 года рождения. Ранее он не попадал в поле зрения правоохранительных органов Российской Федерации.

В настоящее время установлена его причастность к совершению более 10 эпизодов преступлений против половой неприкосновенности школьниц и женщин, совершенных на территории Гагаринского, Ленинского, Нахимовского, Балаклавского районов города Севастополя, а также Ялты.

Доказательства получены благодаря экспертным возможностям органов Следственного комитета России и МВД, в том числе — в результате проведения ДНК-экспертизы следов, оставленных им на местах преступлений.

Следствие готовится предъявить ему обвинение и выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений, а также причастность мужчины к совершению аналогичных деяний.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства Главного следственного управления.