Вместо стройки попали в больницу

Шесть новых случаев коронавирусной инфекции в Севастополе завозные — у строителей.

На утро 21 июня в Севастополе зарегистрированы шесть новых случаев заболевания covid-19. Все заболевшие – строители, приехавшие на один из объектов.

В пресс-службе правительства города сообщили, что все строители находились на самоизоляции до получения результатов анализов. Сданные ими тесты на коронавирусную инфекцию показали положительные результаты.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 206 человек. Выздоровело 166, три человека умерло.

Напомним, что два больших очага заболевания коронавирусной инфекцией были выявлены в апреле на стройках Министерства обороны в Омеге и на Бельбеке.