Вернисаж «Давно не виделись» оживил культурную жизнь Севастополя

В арт-отеле «Украина» открылась выставка объединения южнорусских художников «Давно не виделись». Представлено 75 работ 14 художников из Севастополя, Бахчисарая, Симферополя и Москвы.

Несмотря на пандемию коронавируса, весна 2020 у крымских художников выдалась плодотворной. Все произведения, экспонируемые на выставке, новые, они были созданы в течение весны и начала лета текущего года.

— На протяжении месяцев изоляции мы продолжали работать. Я считаю, что нам все дается как испытание, но, неизменно, и как благодать. В данном случае благодать была дана, чтобы научить нас самоорганизации и самосовершенствованию, — такими словами обратился к гостям мероприятия председатель «Товарищества южнорусских художников», народный художник Крыма Николай Дудченко.

На вернисаже представлены пейзажи, натюрморты и жанровые произведения, выполненные в узнаваемом и любимом зрителями стиле, наполненном южным колоритом, солнцем и ароматом.

— Большинство работ написаны на пленэре. В основном этюды размещены в экспозиции на первом этаже гостиницы, а картины (работы, написанные в мастерской, прим. автора), представленные художниками Эдуардом Кулишом, Ириной Рыбкиной, Александром Воцмушем, можно увидеть в галерее на третьем этаже, — рассказывает организатор выставки член «Союза художников России» Игорь Шипилин.

На открытие пришли почитатели и завсегдатаи вернисажей в арт-отеле, представители литературных и театральных цехов города.

Традиционно открытие выставки было тематическим. Его посвятили творчеству гениального Валентина Серова.

— Конечно, когда мы встречаемся, нам всегда есть о чем поговорить, но чтобы сделать наши встречи более глубокими, мы проводим их в стиле тематических вечеров. На этот раз говорили о четырех портретах Валентина Серова. В будущем, возможно, посвятим вечер его другу Константину Коровину, — пообещал И.Шипилин.

Регулярная летняя выставка «Давно не виделись» продлится до сентября.