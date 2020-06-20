Заболевших уже две сотни

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 200 человек.

На утро 20 июня зарегистрированы четыре новых случая заболевания: один — контактный, другой у 14-летнего подростка, приехавшего из Челябинска, еще двое заболевших обратились к врачам самостоятельно. Источник их заражения устанавливается.

Напомним, первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией в Севастополе выявлен 27 марта. На 20 июня из 200 заболевших выздоровело 165 человек, три человека умерло.