Обвалился пляж «Сатурна»

На неофициальном пляже в районе Казачьей бухты, в садовом товариществе «Сатурн», 20 июня произошел обвал грунта.

По предварительной оценке специалистов Севприроднадзора, общая масса обвала составила 500 тонн. Пострадавших нет. Место обвала огорожено.

Обследования не подтвердили наличие оползневых процессов. Причиной происшествия стали обильные осадки, в результате которых сточные воды размыли грунты.

К концу следующей недели по поручению начальника Севприроднадзора сотрудники ГБУ «Экоцентр» обследуют побережье и выявят подобные участки. Решением проблемы может стать искусственное обрушение.

Есть опасность подобного обрушения в районе Царского села на Фиоленте.

Правительство Севастополя просит владельцев домов в садовых товариществах своевременно вывозить стоки из выгребных ям.

Отдыхающим нужно внимательно выбирать места отдыха. При купании на диких пляжах следует обращать внимание на ближайшие скалы и не находиться в непосредственной близости от нависающих пород.