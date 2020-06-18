Затопило библиотеку и повалило деревья

18 июня в Севастополе в результате ливня выпало 16 мм осадков, при месячной норме 38,2. В результате подтопленными оказались несколько зданий и сооружений, повалены деревья.

По состоянию на 15.30 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило 10 сообщений от жителей города. Подтоплены подвал в библиотеке по адресу Коммунистическая, 15, придомовые территории частных жилых домов на ул.Ялтинская, Силантьева, Южногородская. Кроме того, повалены деревья на на ул.Кулакова и ул.Макарова.

Подразделения МЧС производят откачку воды из подвальных помещений и придомовых участков, распил деревьев и устранение угрозы для жизни и имущества граждан.

Погибших, пострадавших нет, сообдили в пресс-службе ГУ МЧС России по Севастополю.