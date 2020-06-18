Выпала треть месячной нормы осадков

По сообщению севастопольских гидрометеорологов, во время 50-минутного ливня, случившегося в Севастополя 18 июня, в городе выпала больше трети месячной нормы осадков.

С этой темы началось очередное заседание правительства, в ходе которого прозвучало, что в городе произошло ряд подтоплений. Жалобы поступили из Доковой балки, за стадионом, на спуске улицы Силантьева, туда срочно выехала аварийная служба водоканала.

Среди поступивших — жалобы о протекании кровель в трех домах. Еще четыре кровли оказались открыты в результате проводимых там работ по капремонту. Кроме того, подтопленными оказались девять домов в Любимовке, на улице Южногородская. Туда также выехали работники водоканала.

Во время ливня также пострадали две подпорные стены в частном секторе — на Декабристов и на Лагерной. Там зафиксирован сход больших камней, которыми завалило вход в частный дом.

— Сейчас туда выезжают рабочие, будут расчищать, — сообщил вице-губернатор Владимир Базаров, По его словам, подпорые стены во время таких ливней — самая большая проблема.

В трех точках зафиксировано отключение электроэнергии — в селах Пироговка, Терновка, Верхнесадовое.

Кроме того, затопило два партийных офиса: «Единой России» и ЛДПР. Глава города распорядился начать устранений последствий с помещений либеральных-демократов.