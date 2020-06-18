В Ленинском районе ограбили четыре продуктовых магазина

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району задержали 21-летнего местного жителя, подозреваемого в разбойном нападении на четыре продуктовых магазина.

По версии полиции, задержанный в медицинской маске врывался в продуктовые магазины, когда в них не было покупателей. Угрожая продавцам монтировкой или арматурой, он требовал отдать деньги из кассы.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.