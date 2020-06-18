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Техусловия на медицинские госзакупки писались под своих поставщиков

Рябов Михаил

При проверке законности организации закупок оборудования для больниц найдены нарушения.

Департаментом финансов Севастополя для нужд ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» в Единой информационной системе госзакупок размещены извещения и документация о проведении электронных аукционов на приобретение магнитно-резонансного томографа и медицинского модуля для него. Общая стоимость закупок превышает 120 млн рублей. Но документация аукционов составлена таким образом, чтобы посторонние участники торгов не имели шансов выиграть конкурс, а для своих — условия необосновано занижены. В техническое задание включены излишние требования, но не предусмотрены требования о наличии у участников закупок лицензии на право осуществления технического обслуживания медицинской техники. Термины и характеристики в описании предмета закупки вводят в заблуждение участников торгов в отношении приобретаемого оборудования.

По результатам проверки в отношении должностных лиц департамента финансов вынесены два постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях в сфере госзакупок. Документы направлены в Управление Федеральной антимонопольной службы для рассмотрения по существу, сообщила пресс-служба прокуратуры города.