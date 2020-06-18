Фисташки в Омеге поддержали большинство голосовавших

Слушания по данной территории должны были провести еще в ноябре 2019 года, но несколько раз переносили. А когда в Севастополе объявили режим повышенной готовности из-за коронавируса, пришлось проводить обсуждение при помощи голосования в интернете. Для этого необходимо было скачать опросный лист, заполнить, подписать, отметить согласие на обработку персональных данных, сосканировать его и паспорт, а потом отправить в Севприроднадзор по электронной почте.

Голосование велось в течение месяца — до 14 июня. Итоги подводили 15-го. Всего учли 2352 опросных листа. Предложение о создании природоохранной зоны поддержали в 1354 листах. Это 58% от учтенных голосов.

От одного человека поступило сразу два опросных листа. В одном он высказался за фисташки в Омеге, в другом — против. При подсчете их решили не учитывать.

В листах голосований были высказаны предложения по сохранению местообитания редких видов, по запрету застройки территории и вырубки зеленых насаждений, по расширению границ памятника природы и другие.

Многие рекомендации уже учтены в материалах комплексного экологического обследования территории, в частности, для памятника природы установлен режим особой охраны, и в его состав включены участки, на которых произрастают краснокнижные растения. Вопросы, требующие дополнительной проработки, будут рассмотрены на межведомственной комиссии при правительстве Севастополя, сообщили в Севприроднадзоре.