Четыре новых случая covid-19

На утро 18 июня в Севастополе зарегистрировано четыре новых случая заболевания новой коронавируской инфекцией.

Все заболевшие из контактных групп. Два человека — это члены семьи ранее госпитализированных в инфекционную больницу женщины с дочкой. Теперь положительный тест подтвердился у ее мужа, сына и соседки. Четвертый случай у человека, бывшем в контактной группе с ранее заболевшим.

Всего с начала года в Севастополе covid-19 выявлен у 195 человек, 163 выздоровело, три — умерло.

В Республике Крым за сутки новых больных не выявлено. Общее количество с начала пандемии 575, 389 выздоровело, 20 умерло.