Заболевший covid-19 въехал в Севастополь по подложной прописке

Житель Санкт-Петербурга въехал в Севастополь под видом местного, предъявив на блокпосте паспорт, в котором штамп регистрации был подделан.

Об этом случае сообщили на аппаратном совещании в правительстве Севастополя 15 июня. Прецедент произошел в прошлые выходные. Мужчина, приехавший из северной столицы, предъявил на блокпосте паспорт с вложенной страничкой с севастопольской пропиской. Он сообщил, что ездил по делам в Крым и теперь возвращается домой.

По приезде в Севастополь, мужчина почувствовал себя плохо и, все еще надеясь, что это не коронавирусная инфекция, сдал тест в частной лаборатории. Только после получения положительного результата тестирования, он самостоятельно отправился в инфекционную больницу, где все его манипуляции и вскрылись.

— Соответстствующий штраф будет выписан, и, не дай бог, по итогам его путешествия, мы обнаружим новый очаг заражения, — прокомментировал случившееся врио губернатора Михаил Развожаев.

Характеризую эпидемиологическую обстановку в городе по состоянию на утро 15 июня, он также отметил, что один из заболевших имел непонятную контакт-группу — он никуда не выезжал, и потому нет ясности, где и как он мог заразиться.

Информацию дополнил руководитель Роспотребнадзора по Севастополю Роман Проскурнин, который рассказал о севастопольце, который приехал из-за границы и был помещен в ялтинский обсерватор, где у него и выявилось заражение коронавирусной инфекцией. В настоящее время он находится в ялтинской инфекционной больнице, его состояние не оценивается, как тяжелое.

На это М.Развожаев распорядился оценить ситуацию, и, возможно, перевести заболевшего в Севастополь.