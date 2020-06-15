За праздники — девять новых заболевших

Три дня праздников дали рост количества выявленных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. На утро 15 июня в Севастополе зарегистрировано 187 случая заболевания covid-19, тогда как 11 июля их было 178.

Среди четырех заболевших, выявленных на утро 14 июня, 17-летний подросток, прибывший из Воронежа. Сделанный на пункте пропуска тест показал положительный результат. Парень находился на самоизоляции дома и был доставлен в инфекционную больницу. Остальные — контактные с ранее заболевшими.

К утру 15 июня выявлено еще два носителя. Один — мужчина, вернувшейся из Испании. Сейчас он проходит лечение в Крыму. Контактная группа и источник заражения второго человека устанавливается.

Всего в Севастополе с начала пандемии covid-19 выздоровели 155 человек, три — умерло.

В Республике Крым за три праздничных дня было выявлено 63 новых носителя коронавируса. Общее число положительных на covid-19 на утро 15 июня в Крыму составило 546 человек, выздоровели — 363, умерло 17.