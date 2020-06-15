В Крыму начинается курортный сезон

С 1 июля на полуострове начнется полноценный курортный сезон, когда здесь будут готовы встретить первых отдыхающих из других регионов России.

Из-за пандемии нового коронавируса с 28 марта по 1 июня было временно приостановлено бронирование мест, прием и размещение туристов в пансионатах, домах отдыха, санаториях, детских лагерях и гостиницах Крыма. Исключение было сделано для тех, кто находился в командировках или служебных поездках. Власти региона рекомендовали ограничить визиты. Всех прибывающих на полуостров проверяли на Крымском мосту, в аэропорту Симферополя и на железнодорожных вокзалах. Обязательным правилом для тех, кто не имеет регистрации или собственности в Крыму или Севастополе было прохождение карантина в обсерваторах в течение 14 дней.

«Крым вступает в самый горячий период. С 15 июня для крымчан, а также зарегистрированных в республике и городе Севастополе граждан, начинают работать санатории, пансионаты, гостиницы и отели. А с 1 июля объекты санаторно- курортного комплекса смогут принимать на отдых и всех жителей Российской Федерации, уже сегодня можно смело бронировать отдых в Крыму», — цитирует ТАСС слова министра туризма Крыма Вадима Волченко.

С 15 июня на полуострове возобновляют работу музеи, ледовые площадки, открытые бассейны, залы для бокса, поля для гольфа, кафе и рестораны. Разрешены индивидуальные тренировки в тренажерных залах и фитнес-клубах, детские аттракционы на открытом воздухе, площадки для пикников, солярии, а также салоны для снижения веса. Пляжи региона должны быть готовы к открытию до 1 июля, сейчас ведется подготовка 440 зон для купания.

Отдых с ограничениями

Пока неизвестно, сколько гостиниц, отелей и санаториев будут готовы выполнить рекомендации Роспотребнадзора, чтобы принимать отдыхающих в условиях пандемии. На сайте Минтуризма Крыма поясняется, что для возобновления работы им необходимо провести лабораторные обследования всех сотрудников на новую коронавирусную инфекцию до момента открытия. После также заполнить и направить обязательство соблюдать все требования.

Роспотребнадзор рекомендует гостиницам заселять в один номер только одного человека или семью, минимизировать использование декоративных подушек и покрывал, а уборку с дезинфекцией всех поверхностей в номере проводить раз в день в течение всего срока проживания. Обязательна генеральная уборка с дезинфекцией и очисткой систем вентиляции и кондиционеров. Все номера должны иметь индивидуальный душ и туалет, также необходимо обеспечивать социальную дистанцию в 1,5-2 метра и минимизировать скопления людей на стойках регистрации при помощи разметки.

Туристам, приезжающим в Крым из других российских регионов, не нужно сдавать тесты на отсутствие коронавируса. Это требование указано только в перечне документов для размещения в санатории. При этом термометрия, осмотр на выявление внешних признаков ОРВИ будут по-прежнему проводить в аэропорту, на железнодорожных вокзалах и Крымском мосту.

Рост интереса к Крыму

Крым ставил рекорды по туристическому потоку два года подряд: в 2018 году полуостров посетили 6,8 млн человек, в 2019 году здесь побывали 7,4 млн отдыхающих. В этом году республика, по различным оценкам, уже потеряла из-за пандемии от 1 до 2 млн туристов.

Туроператоры отмечают, что после объявления о запуске начала бронирования для гостей из других регионов России с 1 июня, спрос на крымские курорты сразу резко возрос.

«В нашей компании за вчерашний день количество броней увеличилось в три раза по сравнению с позавчерашним днем. Тенденция была вялотекущая, брони были кратно в разы ниже, чем год назад на этот период. Но сейчас, после того как объявили, что Крым открыт, брони пошли вверх», — рассказал руководитель Крымского отделения Российского союза туриндустрии Борис Зелинский.

При этом пока представители отрасли не рассчитывают на установление новых рекордов по турпотоку в этом году.

«Есть понимание, что и Крыму, и отдельно взятым туроператорам вряд ли удастся достичь по объему [турпотока] хотя бы уровня прошлого года. Апрель, май, июнь — однозначно потеряны. А здравницы тоже имеют свой предел загружаемости. Популярные отели не могут в августе больше вместить, чем они уже вмещают», — пояснил Б.Зелинский.

Представители курортной сферы отметили ТАСС, что опасаются недозагрузки отелей из-за пандемии. При этом в случае ажиотажного спроса на отдых в Крыму не исключают незначительный рост стоимости путевок в августе - сентябре. Пока же уровень цен на номера повышаться не будет.

После сообщений о поэтапном начале работы санаториев и отелей на полуострове активизировались и перевозчики. Согласно онлайн-табло симферопольского аэропорта, возобновились несколько рейсов из других регионов в Крым. Компания «Гранд сервис экспресс», оператор железнодорожных пассажирских перевозок по Крымскому мосту, к июлю также запустит поезда «Таврия», которые свяжут Симферополь с Кисловодском и Екатеринбургом. Кроме того, они пойдут из Санкт-Петербурга в Евпаторию и обратно.