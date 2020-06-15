В детские сады выстроились очереди на термометрию

С утра 15 июня в открывшиеся после карантина детские сады выстроились очереди на термометрию. Это обстоятельство было поставлено на вид заместителю губернатора Севастополя Ольге Тимофеевой на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

— По сто человек с утра стоят в очереди в детские сады. Понятно, что проводят термометрию. Роспотребнадзор дал указание запускать ребятишек в чистую зону после проверки. Но маленький холл, 20-30 родителей с детьми, и все они в тесном помещении, естественно, все без масок. С чем боремся-то тогда? Надо было как-то подумать, время развести когда заходят в группы или под навесом их собирать, — высказал претензии в адрес подчиненной врио губернатора Михаил Развожаев.

Соответствующее предупреждение было высказано и в адрес директора департамента образования и науки Елены Богомоловой. Ей, в случае неприятия срочных мер, обещаны соответствующие оргвыводы.