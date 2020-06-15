Шел в Крым на заработки

Пограничным управлением ФСБ России по Республике Крым за незаконное пересечение государственной границы из Украины в Российскую Федерацию задержан мужчина 1987 г.р. с разорванным на две части украинским паспортом. Он беспрепятственно обошел посты на сопредельной территории, но был задержан российскими пограничниками в районе села Перекоп.

Свое желание попасть в Крым задержанный объяснил поисками новой работы и хорошей заработной платы, а паспорт ему испортил работодатель, у которого он неофициально трудился разнорабочим.

В настоящее время в отношении задержанного Пограничным управлением возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 322 УК РФ (Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации). Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.