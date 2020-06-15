На Доске почета — медики
В честь Дня города 14 июня в Севастополе открыта обновленная городская Доска почета на пл.Нахимова. Среди награжденных этого года — три врача-реаниматолога и два медицинских учреждения: Городская инфекционная больница и Центр медицины катастроф.
В 2020 году поощрения удостоены:
— Любовь Быковская — председатель Севастопольской городской организации Российского профсоюза работников культуры;
— Рафаэль Вартанов — капитан пассажирского катера «Плутон» ГУП «Севастопольский морской порт»;
— Юрий Волощенко — начальник отдела таможенных процедур и таможенного контроля Севастопольской таможни, майор таможенной службы;
— Николай Добрийвечер — главный агроном дирекции по сельскому хозяйству ООО «Агрофирма «Золотая Балка»;
— Константин Долгов — заведующий отделением, врач-анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии- реанимации и интенсивной терапии (для взрослого населения) ГБУ «Городская больница № 5 — «Центр охраны здоровья матери и ребенка»;
— Алексей Жос — врач-анестезиолог-реаниматолог, заведующий отделением анестезиологии-реанимации стационара ГБУ «Севастопольская городская больница № 9»;
— Юрий Жуков — врач-анестезиолог-реаниматолог, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии ГБУ «Городская инфекционная больница»;
— Ольга Зинченко — заведующий ГБШОУ «Детский сад № 69»;
— Ольга Иванилова — учитель информатики, заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 60 имени Героя Советского Союза Пилипенко»;
— Владимир Ким — главный дирижер Севастопольского симфонического оркестра ГБУ «Севастопольский центр культуры и искусств»;
— Александр Кравец — мастер-наставник ремонтно-строительного цеха ГУП «Севтеплоэнерго»;
— Ольга Маликова — врач-инфекционист, заведующий 4-м детским боксированным отделением ГБУ «Городская инфекционная больница»;
— Наталия Микиртумова — ведущий редактор редакционного отдела редакции газеты ЧФ «Флаг Родины» ФГБУ «Редакционно-издательский центр «Красная звезда» Министерства обороны РФ;
— Вадим Никитенко — старший тренер отделения гребли на байдарках и каноэ ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 8»;
— Григорий Телебей — директор ООО «Голден Фиш»;
— Сергей Хатунцев — начальник отдела организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления УМВД России по Севастополю, полковника полиции.
Трудовые коллективы, занесенные на Доску почета:
— ВМО города Севастополя — Андреевский муниципальный округ (глава — Павел Сысуев);
— трудовой коллектив ГБОУ учреждения «Центр дополнительного образования «Малая академия наук» (директор — Сергей Пасеин);
— трудовой коллектив ГБУ «Городская инфекционная больница»; (главный врач — Инга Матяж);
— трудовой коллектив ГБУ «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» (главный врач — Татьяна Стульба);
— трудовой коллектив ГБУ «Региональная информационно-библиотечная система» (директор — Елена Волкова Елена Анатольевна);
— трудовой коллектив ООО «Севагросоюз» (директор — Леонид Вень);
— трудовой коллектив ООО «Теплообмен» (директор — Виталий Барон);
— трудовой коллектив ООО «Теплостройсервис» (заместитель директора — Эльдар Абелкасимов).