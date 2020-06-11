Поверку счетчиков из-за коронавируса отложили

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) дало разъяснение, что физлица могут не проводить поверку счетчиков до 1 января 2021 года. Штрафные санкции за нарушение сроков поверки бытовых приборов учета в этот период не применяются.

Вступило в действие постановление Правительства РФ от 2 апреля 2020 года №424 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», в том числе регулирующее осуществление поверки бытовых приборов учета в срок до 1 января 2021 года.

Все бытовые приборы учета могут применяться физическими лицами — потребителями коммунальных услуг — без проведения очередной поверки вплоть до 1 января 2021 года, в том числе и с истекшим сроком поверки.

Постановление №424 также распространяется на неповеренные своевременно, в срок до 6 апреля 2020 года, бытовые приборы учета.

Ресурсоснабжающие организации и управляющие компании обязаны принимать показания таких приборов для расчета оплаты потребленных коммунальных услуг. Неустойка (штраф, пени) не взыскивается.

Принятые меры связаны с минимизацией рисков заражения населения в условиях распространения коронавирусной инфекции, поскольку поверка бытовых приборов учета требует непосредственного нахождения специалиста-поверителя на территории жилого помещения владельца.

Росстандарт также обращает внимание граждан на возможные мошеннические действия на рынке услуг поверки бытовых приборов учета. Вся поступающая от недобросовестных компаний информация об обязательной поверке до конца 2020 года бытового прибора учета физическими лицами является ложной и не соответствует действительности.