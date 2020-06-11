Откроют почти всё!

В правительстве Севастополя издали указ, в котором зафиксировано снятие очередных ограничений режима повышенной готовности, который действует с 1 апреля.

С 15 июня сняты ограничения для граждан в возрасте старше 65 лет, которые до этого времени находились на режиме обязательной самоизоляции.

Возобновлена работа в обычном режиме детских дошкольных учреждений. Возобновлена деятельность кинотеатров и кинозалов. Театры и театрально-концертные организации начали работать в режиме репетиций — без зрителей. Откроются они с 1 июля.

С 22 июня возобновляется деятельность медицинских организаций и поликлиник в полном объеме. При том, что постановление Правительства России пока ограничивает плановую вакцинацию и диспансеризацию, что откладывается до конца месяца.

С 24 июня предложено возобновить работу ресторанам, спа- и массажным салонам, соляриям.

С 1 июля возобновляется работа библиотек, музеев, музеев-заповедников, выставочных залов, при условии посещения их по билетам и соблюдения ограничений по количеству посетителей. Начинут работать детские лагеря, станут доступны все экскурсионные услуги.

До 29 июня запрещен выезд организованных и неорганизованных групп детей из Севастополя. До 30 июня продлен запрет на посещение лесов, природных парков, из-за установления особого противопожарного режима.

До 30 июня не будут работать кружки, секции и прочие досуговые учреждения. Остается под запретом деятельность ночных клубов, дискотек, бассейнов, аквапарков и иных развлекательных мероприятий с массовым пребыванием людей.

С 15 июня выезд из Севастополя свободный, без предъявления чего-либо.

Въезд продолжат контролировать, причем для жителей Севастополя и Республики Крым он будет без ограничений: по предъявлении любого документа, подтверждающего проживание, или удостоверения или пропуска, подтверждающего факт работы в Севастополе или в Крыму.

Сохраняется порядок въезда для граждан из других субъектов: обязательное анкетирование, QR-код, справка о тестировании на ковид с давностью не более 5 дней или о наличии антител, въездное тестирование с последующим ожиданием результатов теста. После этого можно будет свободно перемещаться по городу.

Для въезжающих из-за границы сохраняется порядок обязательного помещения в обсерватор, но теперь уже на бесплатной основе.