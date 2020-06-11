Особенности сдачи ЕГЭ-2020 утверждены кабмином

Постановление об особенностях государственной итоговой аттестации и вступительных экзаменах при приеме в вузы 10 июня подписал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

Привычный порядок государственной итоговой аттестации и вступительных испытаний пришлось изменить из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Все российские выпускники девятых и 11 классов в 2020 году получат аттестаты без сдачи экзаменов.

ЕГЭ будут сдавать только желающие получить высшее образование.

Те, кто решит продолжить обучение в средних профессиональных образовательных организациях, будут зачислены в них по результатам аттестата.