Выборы назначены

Заксобрание Севастополя приняло постановление о назначении досрочных выборов губернатора города на Единый день голосования — 13 сентября.

Из 20 присутствующих на внеочередном заседании 10 июня депутатов «за» проголосовали 17.

Депутаты-коммунисты при голосовании воздержались. По их мнению, в условиях «политического жульничества» принимать постановление нельзя. Роспуск двух муниципальных советов, свершившийся накануне, лишает их потенциального кандидата возможности пройти муниципальный фильтр.

По закону документ вступит в силу со дня его официальной публикации в газете «Севастопольские известия», которую сделали 10 июня.

Баллотироваться на выборах губернатора в Севастополе могут только представители партий. Для участия они должны пройти «муниципальный фильтр» — собрать 10% подписей депутатов, входящих в советы муниципальных образований.

Избранный жителями Севастополя в сентябре 2017 года губернатор Дмитрий Овсянников в июле 2019 года попросил Президента России освободить его от этой должности.