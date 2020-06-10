В Севастополе 24 июня будет и парад кораблей

Корабли Черноморского флота и Погранслужбы России примут участие в параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Севастополе.

«В акваториях Севастопольской и Цемесской бухт городов-героев Севастополь и Новороссийск в рамках проведения праздничных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоятся парады кораблей Черноморского флота», — говорится в сообщении пресс-службы флота.

В Севастополе в парадной линии будут представлены подводная лодка «Ростов-на-Дону», малые ракетные корабли «Вышний Волочёк» и «Ингушетия», большой десантный корабль «Цезарь Куников», сторожевые корабли «Ладный» и «Пытливый», фрегат «Адмирал Эссен», а также пограничный сторожевой корабль Пограничной службы ФСБ России.

На всех кораблях в честь 75-летия Победы одновременно с поднятием Андреевского флага будут подняты праздничные флаги расцвечивания, а в вечернее время контуры кораблей подсветят праздничной иллюминацией. Формирование парадных линий кораблей завершится 19 июня.

24 июня на юге России военные парады пройдут в городах-героях Волгограде, Керчи, Новороссийске и Севастополе, а также в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Ставрополе, Владикавказе, Симферополе и Каспийске. В парадах примут участие более 43 тысяч военнослужащих, будет задействовано более 800 современных образцов вооружения и военной техники, а также техники времен Великой Отечественной войны.