Тендер на отлов бродячих животных выиграла юридическая фирма

«Севастопольский центр права» получил контракт на оказание услуг по отлову, стерилизации, вакцинации, эвтаназии и утилизации безнадзорных и бездомных животных, объявленный ГБУ «Парки и скверы».

Фирма предложила контрактную цену в 15,8 миллиона рублей, что на 16% ниже первоначально заявленной — 22 миллиона рублей. Согласно техническому заданию до конца года в городе отловят примерно 2,5 тысячи бродячих животных.

Учредителем и руководителем юридического отдела ООО «Севастопольский центр права» является Андрей Гефтман.

Отбор подрядчика провели 9 июня, но жалоба, поданная в Федеральную антимонопольную службу, приостановила заключение контракта.

Как указано на официальном сайте госзакупок, заявитель — предприниматель В.Бугачев — считает, что в техническом задании нарушены правила описания объекта закупки.

Общественники Севастополя не раз заявляли, что тендеры на отлов и утилизацию бродячих животных проводят непрозрачно.