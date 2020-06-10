С 12 июня установили особый противопожарный режим

В правительстве Севастополя 9 июня приняли решение об установлении особого противопожарного режима и дополнительных мер пожарной безопасности на соответствующих территориях Севастополя.

Как было заявлено на заседании правительства, противопожарные режимы продолжаются и обстановка требует их пролонгации.

— С 12 июня предлагается установить особый противопожарный режим на 21 день на территориях, включающих Балалавский район, 5 участковых лесничеств и 25 садоводческих товариществ, — доложил и.о.директора департамента общественных коммуникаций Алексей Краснокутский.

Согласно постановлению, дополнительные меры пожарной безопасности включают запрет на посещение гражданами лесов, в том числе на автомобилях (за исключением организованных мест отдыха. Также запрещены сельскохозяйственные палы и сжигание мусора на открытой территории.