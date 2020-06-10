Противопожарный режим опять продлили

Особый противопожарный режим в Севастополе будет продлен 12 июня еще на 27 календарных дней. Соответствующее решение принято на заседании городского правительства 9 июня.

Пожароопасный период в Севастополе в 2020 году первый раз был объявлен 23 марта и продлевался уже несколько раз. Последнее продление было 22 мая — на 21 день.

«Особый режим будет действовать на территориях, включающих в себя Балаклавский район Севастополя, пяти участковых лесничеств, и 25 садоводческих товариществ. С 12 июня установлен запрет на посещение гражданами лесов, в том числе и на машинах, за исключением организованных мест отдыха», — объяснил суть особого противопожирного режима и.о. директора департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.

Кроме того, постановлением установлены дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе запрет на разведение костров, проведение сельскохозяйственных палов, сжигание мусора, запуск пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне.