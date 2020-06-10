Проект реконструкции Петропавловского сквера обещают показать красиво

Техническое задание на реконструкцию сквера у Петропавловского собора должны визуализировать и представить севастопольцам. Такое поручение было дано на заседании правительства 9 июня.

— Такой подход должен применяться при проектировании всех объектов благоустройства, — заметил заместитель губернатора Севастополя Владимир Базаров.

По его словам, по Петропавловскому скверу визуализация уже готова и в ближайшее время будет обсуждена и представлена жителям города.

На заседании правительства было подчеркнуто, что благоустройство именно этого сквера — дело весьма ответственное, поскольку за ходом работ можно будет наблюдать прямо из окон расположенного напротив здания прокуратуры.

— Да и с учетом уникальности сквера напортачить там просто нельзя, — обнадеживающе прозвучало на заседании.

Проект реконструкции сквера разработала воронежская фирма «Технодорпроект».