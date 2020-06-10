Причины пожара на Большой Морской все еще устанавливают

Экспертного заключения о причинах пожара на крыше дома №8 по улице Большая Морская, случившегося 23 мая, все еще нет. Хотя все необходимые материалы направлены в лабораторию МЧС, вопрос о нарушении правил пожарной безопасности все еще расследуется, и выводов пока не сделано.

Об этом 9 июня на заседании правительства заявил и.о.директора департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский. По его словам, дом относится к объектам культурного наследия.

— С точки зрения восстановления крыши, управляющая компания локально сейчас обеспечивает герметичность. Реставрировать же кровлю можно будет в рамках предстоящего ремонта, когда придет пора. Заодно будем делать реставрацию кровли, — заявил А.Краснокутский.

Напомним, что 23 мая в 20.19 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Севастополю поступило сообщение, что на Большой Морской горит крыша дома №8. Площадь пожара составила 55 квадратных метров, полностью пожар удалось ликвидировать в 1.13, с привлечением 49 человек и 18 единиц техники.

В социальных сетях горожане активно обсуждали эту тему, высказывая мнение, что причиной происшествия стала сауна, оборудованная на чердаке дома.