По двору ни проехать, ни развернуться, ни припарковаться

Площадки для разворота пожарных машин и парковки для частных автомобилей во дворах для Севастополя — вопрос очень острый, но пока не разрешимый.

На совместном расширенном заседании постоянных комитетов заксобрания по городскому хозяйству и законодательству и государственному строительству основным вопросом стало обращение МЧС России по Севастополю о необходимости обустройства разворотных и специальных площадок, предназначенных для установки пожарно-спасательной техники во дворах многоквартирных домов. В нем говорится, что проблема беспрепятственного проезда пожарной техники возникает постоянно. Недавний пример — в конце апреля на пожар в доме на ул.Колобова подразделения МЧС добирались с трудом из-за большого количества припаркованных во дворе автомашин.

— Эта проблема актуальна и для проезда машин полиции и скорой помощи. Проблема серьезная, касается безопасности граждан, и нам необходимо выработать и принять решения, которые могли бы улучшить ситуацию, — объяснил участникам заседания задачу глава комитета по городскому хозяйству Вячеслав Камзолов.

В процессе обсуждения выяснилось, что в Севастополе нет ни одной оборудованной разворотной площадки для специальной техники, и не понятно, кто их должен строить и обслуживать. Полюс ко всему этот вопрос нельзя рассматривать отдельно от организации парковочных мест для жителей города как во дворах, так и на улицах города.

— При благоустройстве дворов мы должны учитывать, где можно развернуть площадку и как освободить подъезд к дому специальной техники, — констатировал очевидное начальник управления благоустройства департамента городского хозяйства Николай Аралин.

По его словам, найти компромисс с жильцами будет сложно, потому что придомовая территория принадлежит собственникам квартир, половина из которых желает, чтобы во дворах были парковки, а другая — требует организации там пешеходных зон.

В настоящее время в проектах по благоустройству организация разворотных площадок не учитывается. Этот вопрос возник только сейчас.

Представитель департамента архитектуры заверил коллег, что для новых застроек все предусмотренные регламенты и нормативы по пожаробезопасности соблюдаются. А вот в старой застройке этот вопрос можно решить только путем благоустройства.

— Надо строить подземные или многоуровневые паркинги. Но существует проблема с девелоперами. Они не хотят строить парковки в домах, потому что люди не желают приобретать паркоместа. Менталитет у нас такой, — подчеркнул чиновник.

Отвечая на вопрос спикера парламента Владимира Немцева о коэффициенте парковочных мест в городе, представитель департамента архитектуры заявил, что в 2020 году он по сравнению с прошлым годом не изменился и в среднем составляет 0,8. Хотя в городском бюджете заложены средства на то, чтобы этот коэффициент повысить.

— В любом случае нам надо обеспечивать безопасность граждан. Если сейчас мы будем под такие площадки изымать землю зеленых насаждений, то люди нас не поймут. Подобные площадки необходимо закладывать в проект заранее, тогда это будет другой подход. Прежде, чем что-то запрещать, нам надо предложить людям альтернативу, — уверен В.Немцев.

Пока вопрос находится в процессе обсуждений, Н.Аралин предложил не сидеть сложа руки и начать действовать. По его мнению, первое, что надо сделать, это убрать блоки и шлагбаумы с подъездных дорог во дворы. Второе, вывезти с придомовых территорий брошенные и заржавевшие машины.

По итогам заседания было принято решение создать рабочую группу и созвать очередное совещание, на которое пригласить заинтересованные стороны: МЧС, ГИБДД, Севавтодор и Севстройнадзор.