На фотовыставке — старый Севастополь

В пятницу, 12 июня, в 11.00 в уличной галерее «Каменный цветок» — аллея между торговыми центрами «Муссон» и «Лаванда» — откроется фотовыставка «Немые свидетели первой обороны Севастополя 1854-1855 гг.».

Она посвящена домам и строениям, уцелевшим после бомбардировок и осады Севастополя во время Крымской войны.

Мероприятие приурочено к Дню России и Дню города, проводится на открытом воздухе с соблюдением санитарных норм.

На открытии реконструкторы в костюмах той эпохи расскажут про первого военного фотографа периода Крымской войны, о фотоделе 19 века и его особенностях, историю известных фотографий, сделанных в тот период, и проведут небольшую экскурсию по фотоснимкам.

Выставка является частью большого образовательного проекта «Севастопольские рассказы». Вход свободный.