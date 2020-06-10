Купальный сезон продлится с 15 июня до 15 сентября

Купальный сезон 2020 года установили с 15 июня до 15 сентября. Об этом 9 июня сообщил директор горхоза Евгения Горлов.

По его словам, речь идет об обеспечении безопасности людей на пляжных территориях и обустройстве комфортного нахождения людей и гостей города на водных объектах.

При этом, как следует из пояснений чиновника, взаимодействие с медицинскими сотрудниками обеспечивается операторами пляжа.

— Если происходит какая-то ситуация на воде, спасатели пляжа достают пострадавшего, оказыают ему первую медицинскую помощь и вызывают бригаду скорой помощи, — рассказал Е.Горлов.

В свою очередь, Владимир Базаров пояснил, что все городские пляжи обязаны иметь нормативное количество спасателей (в зависимости от протяженности пляжа), прошедших специальное обучение.

На вопрос о возможности проводить на пляжах термометрию, В.Базаров ответил, что это едва ли возможно, поскольку протяженность, например, пляжа Любимовка составляет 7 километров.

По информации Е.Горлова, в актуализированный перечень внесены 34 пляжа. Из них 11 закреплены за операторами, 9 — за муниципальными округами, 4 — за ГБУ «Парки и скверы» и еще 10 — за ведомственными структурами, которые имеют непосредственный выход к морю.

На пляже у мыса Толстый в соответствии с требованиями МЧС обещают установить таблички о запрете купания.