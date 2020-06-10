Двум севастопольским детям выделили на лекарство 94 млн рублей

Решение об этом принято на заседании правительства 9 июня. Соответствующим постановлением бюджетные ассигнования, предусмотренные в сводной бюджетной росписи Севастополя на 2020-2022 годы, перераспределены с целью лекарственного обеспечения детей.

На заседании прозвучало, что это очень дорогостоящее лекарство, в региональном бюджете этих средств запланировано не было, в федеральном тоже. Выделить деньги на закупку предписано решением суда по инициативе городской прокуратуры. Суд обязал городские власти выделить деньги на закупку препаратов.

По словам директора департамента здравоохранения Михаила Шеховцова, речь идет о приобретении лекарственного препарата Spinraza на сумму 94,6 млн рублей, что позволит обеспечить одного больного ребенка, страдающего спинальной мышечной атрофией 1-го типа, и одного ребенка с таким же диагнозом 2-го типа.

Для лечения одного пациента по утвержденной методике и схеме необходимо 6 флаконов на первый год лечения, стоимость которых составляет 47,3 миллиона рублей.

Глава города поручил максимально быстро организовать процедуру закупки лекарства у единственного поставщика.

— Мы сегодня будем госпитализировать этих детей, они находятся под постоянным медицинским наблюдением, последний консилиум у одного из пациентов был на прошлой неделе, и было зафиксировано ухудшение состояния. Завтра будут взяты анализы, и максимально быстро будут произведены закупочные процедуры, — заверил М.Шеховцов.